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Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за беспилотников

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вильнюсский аэропорт в воскресенье приостановил работу из-за дронов в литовском военном пространстве, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Работа аэропорта Вильнюса и использование воздушного пространства над ним в настоящее время ограничены в связи с воздушной тревогой", - говорится в сообщении.

Утром в воскресенье Минобороны Литвы заявило о неопознанном летающем объекте, предположительно, беспилотнике, который вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и затем пересек границу Литвы с Калининградской областью РФ.

Позже, около 13:10, литовское военное ведомство заявило об обнаружении еще одного дрона. В воздух подняты истребители НАТО, выполняющие миссию патрулирования воздушного пространства стран Балтии.

Вильнюс Литва
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