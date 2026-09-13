Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за беспилотников

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вильнюсский аэропорт в воскресенье приостановил работу из-за дронов в литовском военном пространстве, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Работа аэропорта Вильнюса и использование воздушного пространства над ним в настоящее время ограничены в связи с воздушной тревогой", - говорится в сообщении.

Утром в воскресенье Минобороны Литвы заявило о неопознанном летающем объекте, предположительно, беспилотнике, который вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и затем пересек границу Литвы с Калининградской областью РФ.

Позже, около 13:10, литовское военное ведомство заявило об обнаружении еще одного дрона. В воздух подняты истребители НАТО, выполняющие миссию патрулирования воздушного пространства стран Балтии.