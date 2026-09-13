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Трамп сказал, что США просили Украину не бить в РФ по связанным с дизтопливом объектам

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Власти США просили Киев не наносить удары в РФ по объектам, имеющим отношение к дизельному топливу, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

"Мы говорили об этом с господином Зеленским. Есть много других целей, не нужно бить по дизельному топливу, так как это вредит всему миру", - сказал он журналистам в Ирландии.

По словам Трампа, нехватка дизтоплива в мире "вызвана не Ближним Востоком, а тем, что происходит между Россией и Украиной".

США Дональд Трамп Украина Владимир Зеленский
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