Трамп сказал, что США просили Украину не бить в РФ по связанным с дизтопливом объектам

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Власти США просили Киев не наносить удары в РФ по объектам, имеющим отношение к дизельному топливу, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

"Мы говорили об этом с господином Зеленским. Есть много других целей, не нужно бить по дизельному топливу, так как это вредит всему миру", - сказал он журналистам в Ирландии.

По словам Трампа, нехватка дизтоплива в мире "вызвана не Ближним Востоком, а тем, что происходит между Россией и Украиной".