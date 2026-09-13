Аракчи заявил, что Иран продолжит блокировать Ормуз и после заключения соглашения с Оманом

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Иранско-оманская инициатива по маршруту движения судов через Ормузский пролив не означает его автоматическое открытие для навигации, предупредил в воскресенье глава иранского МИД Аббас Аракчи.

По сообщению Al Jazeera, он пояснил, что соглашение "ни в коем случае не означает" полное открытие пролива.

Аракчи напомнил, что в понедельник Иран проинформирует арабские страны Персидского залива о том, в чем будут заключаться договоренности Тегерана и Маската.

Ранее в сентябре сообщалось, что власти Ирана и Омана согласовали общие параметры соглашения, устанавливающего временный маршрут для судов в Ормузском проливе. В Тегеране подчеркивали, что введение этого маршрута будет означать, что альтернативный путь, ранее подготовленный США вместе с Оманом, больше применяться не должен.

Власти Ирана заявляли, что полностью разблокируют пролив лишь после завершения конфликта с США.