На парламентских выборах в Швеции побеждает оппозиция

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиционная коалиция - Социал-демократическая рабочая партия, Левая партия, Партия центра и Партия зеленых - получает большинство мест в парламенте Швеции, сообщает в воскресенье The Guardian со ссылкой на результаты экзит-поллов.

Так, этот блок левых политических сил может рассчитывать на 51,3% голосов, что должно обеспечить им 183 места в парламенте.

Правящая коалиция - Умеренная коалиционная партия, Либеральная партия, партия Христианских демократов и поддерживающая их партия Шведских демократов - набирают 47% голосов, что должно дать им 166 мест в парламенте.

Наибольшую поддержку (28,4% голосов) получает Социал-демократическая рабочая партия во главе с бывшим премьер-министром страны Магдаленой Андерссон.