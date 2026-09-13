Трамп считает важным опередить Китай в разработке ИИ

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - США опережают Китай по темпам разработки ИИ, и эту тенденцию следует сохранить, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

"Я бы сказал, что сейчас мы опережаем Китай в том, что касается ИИ (...). Я хотел бы, чтобы так было и дальше, потому что тот, кто победит в гонке за ИИ, победит и во всем остальном", - сказал он журналистам в Ирландии. Так Трамп отреагировал на просьбу прокомментировать прозвучавшие на этой неделе предупреждения от крупнейших американских разработчиков ИИ о потенциальной опасности этой технологии для человека.

Трамп пояснил, что в целом не против, если в индустрии ИИ введут меры, призванные защитить человечество от такой угрозы. В то же время, по его словам, подобные опасения по поводу искусственного интеллекта могут быть надуманными.

"Да, можно подумать о неких защитных механизмах или о чем-то другом в таком духе. Но я думаю, что здесь действуют отрицательно настроенные силы, которые бьют тревогу по поводу вещей, которые на самом деле никогда не произойдут", - заявил американский президент.

Ранее на этой неделе руководители ряда американских компаний-разработчиков ИИ выразили мнение, что работу над дальнейшим развитием искусственного интеллекта нужно притормозить. Это бы дало время убедиться, что в будущем эти технологии останутся безопасными для людей. В частности, глава Anthropic Дарио Амодеи высказался за то, чтобы независимые аудиторы изучили стандарты безопасности компаний. Также он считает нужным наладить международное сотрудничество, чтобы согласовать общие правила разработки ИИ.