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Трамп считает важным опередить Китай в разработке ИИ

Трамп считает важным опередить Китай в разработке ИИ
Фото: Indranil Aditya/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - США опережают Китай по темпам разработки ИИ, и эту тенденцию следует сохранить, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

"Я бы сказал, что сейчас мы опережаем Китай в том, что касается ИИ (...). Я хотел бы, чтобы так было и дальше, потому что тот, кто победит в гонке за ИИ, победит и во всем остальном", - сказал он журналистам в Ирландии. Так Трамп отреагировал на просьбу прокомментировать прозвучавшие на этой неделе предупреждения от крупнейших американских разработчиков ИИ о потенциальной опасности этой технологии для человека.

Трамп пояснил, что в целом не против, если в индустрии ИИ введут меры, призванные защитить человечество от такой угрозы. В то же время, по его словам, подобные опасения по поводу искусственного интеллекта могут быть надуманными.

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"Да, можно подумать о неких защитных механизмах или о чем-то другом в таком духе. Но я думаю, что здесь действуют отрицательно настроенные силы, которые бьют тревогу по поводу вещей, которые на самом деле никогда не произойдут", - заявил американский президент.

Ранее на этой неделе руководители ряда американских компаний-разработчиков ИИ выразили мнение, что работу над дальнейшим развитием искусственного интеллекта нужно притормозить. Это бы дало время убедиться, что в будущем эти технологии останутся безопасными для людей. В частности, глава Anthropic Дарио Амодеи высказался за то, чтобы независимые аудиторы изучили стандарты безопасности компаний. Также он считает нужным наладить международное сотрудничество, чтобы согласовать общие правила разработки ИИ.

Китай искусственный интеллект США Дональд Трамп
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