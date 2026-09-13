SpaceX вывела на орбиту два спутника связи европейской компании SES

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в воскресенье вывела на орбиту три спутника связи O3b mPOWER европейского телекоммуникационного оператора SES S.A., сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод трех спутников O3b mPOWER подтвержден", - говорится в сообщении.

Спутники O3b mPOWER, созданные корпорацией Boeing Co., предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет и предоставления услуг мобильной связи в глобальном масштабе.

SES, зарегистрированная в Люксембурге, оказывает услуги коммерческому сектору, правительственным структурам, а также предоставляет высокозащищенные каналы связи для вооруженных сил. Это второй по величине спутниковый оператор в мире.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 14:49 по времени Восточного побережья США (в 21:49 по Москве). Спутники вышли на заданную орбиту примерно через 50 минут после запуска.

В декабре 2022 года ракета SpaceX вывела на орбиту первую пару спутников O3b mPOWER. С учетом нынешнего запуска на орбите находятся уже 13 аппаратов этого типа.

Эти спутники нового поколения дополнят уже существующую группировку из 20 спутников O3b. С точки зрения пропускной способности новые аппараты позволят обеспечить более полное покрытие сигналов для мобильной связи и беспроводной передачи данных в большинстве стран мира.