Поиск

SpaceX вывела на орбиту два спутника связи европейской компании SES

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в воскресенье вывела на орбиту три спутника связи O3b mPOWER европейского телекоммуникационного оператора SES S.A., сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод трех спутников O3b mPOWER подтвержден", - говорится в сообщении.

Спутники O3b mPOWER, созданные корпорацией Boeing Co., предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет и предоставления услуг мобильной связи в глобальном масштабе.

SES, зарегистрированная в Люксембурге, оказывает услуги коммерческому сектору, правительственным структурам, а также предоставляет высокозащищенные каналы связи для вооруженных сил. Это второй по величине спутниковый оператор в мире.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 14:49 по времени Восточного побережья США (в 21:49 по Москве). Спутники вышли на заданную орбиту примерно через 50 минут после запуска.

В декабре 2022 года ракета SpaceX вывела на орбиту первую пару спутников O3b mPOWER. С учетом нынешнего запуска на орбите находятся уже 13 аппаратов этого типа.

Эти спутники нового поколения дополнят уже существующую группировку из 20 спутников O3b. С точки зрения пропускной способности новые аппараты позволят обеспечить более полное покрытие сигналов для мобильной связи и беспроводной передачи данных в большинстве стран мира.

SpaceX Falcon 9 США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 13 сентября

Трамп считает важным опередить Китай в разработке ИИ

 Трамп считает важным опередить Китай в разработке ИИ

Трамп сказал, что США просили Украину не бить в РФ по связанным с дизтопливом объектам

 Трамп сказал, что США просили Украину не бить в РФ по связанным с дизтопливом объектам

Аракчи заявил, что Иран продолжит блокировать Ормуз и после заключения соглашения с Оманом

Число жертв загоревшегося на Филиппинах парома выросло до 76

 Число жертв загоревшегося на Филиппинах парома выросло до 76

Около 130 человек пропали без вести на затонувшем в Индонезии пароме

 Около 130 человек пропали без вести на затонувшем в Индонезии пароме

Ушаков заявил, что никакого ужесточения позиции РФ по украинскому урегулированию нет

 Ушаков заявил, что никакого ужесточения позиции РФ по украинскому урегулированию нет

В Кремле заявили, что размещение в Литве ядерного оружия превратит ее в цель для ядерного оружия РФ

Путин завершил визит в Индию

 Путин завершил визит в Индию

Намасте – символ саммита БРИКС-26. Обобщение

 Намасте – символ саммита БРИКС-26. Обобщение
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11723 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3705 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов