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Агентство национальной безопасности США приступает к масштабной реорганизации

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Агентстве национальной безопасности США начинается самая масштабная за последние десять лет перестройка работы всей разведывательной службы, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников, знакомых с разрабатываемым планом.

По их словам, инициатива главы АНБ генерала Джошуа М. Радда предусматривает создание в штаб-квартире спецслужбы в Форт-Миде, штат Мэриленд, пяти новых управлений внутри агентства, которые сосредоточатся на вопросах искусственного интеллекта, Китая, кибербезопасности, поддержки боевых операций, а также глобальной разведки. Руководители этих направлений будут обладать полномочиями заместителя директора АНБ. Об этом всему высшему руководству АНБ было объявлено на минувшей неделе.

По мнению нынешних и бывших сотрудников, эта новая организационная структура будет лучше отражать текущие и будущие приоритеты АНБ, которое является ведущей службой разведывательного сообщества США, специализирующейся на глобальном радиоэлектронном шпионаже и обеспечении безопасности американских правительственных коммуникаций. В настоящее время в агентстве работают более 30 тыс. человек, как военных, так и гражданских, и штат у него больше, чем у ЦРУ.

Издание отмечает, что пока неясно, заменят ли пять новых управлений существующие подразделения АНБ или будут действовать параллельно с существующей структурой агентства. По словам сотрудников, например, элитное подразделение, занимающееся атаками на самые труднодоступные цифровые объекты по всему миру, известное как Tailored Access Operations (TAO), будет подчиняться директору управления по глобальной разведке. TAO является одним из самых секретных подразделений АНБ.

Сроки реструктуризации АНБ весьма сжатые. По словам источников, новые руководители должны будут представить Радду свои предложения по реорганизации к концу месяца. Их реализацию планируется начать в середине октября, а выход на "полную производственную мощность" - в середине января 2027 года. При этом на реорганизацию администрация США предложила масштабное, многомиллиардное увеличение бюджета на инвестиции в информационные технологии и вычислительные мощности. При этом уровень финансирования АНБ, утверждаемый Конгрессом США, держится в строжайшем секрете, отмечает издание.

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Агентство национальной безопасности США приступает к масштабной реорганизации

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