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Пхеньян провел совместные учения артиллеристов и ракетчиков с применением БПЛА

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В КНДР в субботу прошли совместные учения дальнобойной артиллерии и ракетных соединений всех уровней с применением наступательных беспилотников, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В учениях участвовали подразделения из пяти артиллерийских и ракетных соединений с новейшими системами вооружений, включая (...) наступательные беспилотники, стратегические крылатые ракеты, огнеметные РСЗО крупного калибра и тактические баллистические ракеты", - пишет агентство.

Сообщается, что совместными учениями руководили зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) маршал Пак Чон Чхон и начальник Управления артиллерии Генштаба Корейской народной армии (КНА) генерал-майор Ю Чхан Сон.

По словам Ю Чхан Сона, задачей учений было в числе прочего отработать порядок введения интеграционной системы управления огнем.

Согласно публикации, в ходе учений все системы ударных вооружений "со 100%-ной точностью нанесли (...) удар по мишени и продемонстрировали свою огромную разрушительную силу точечного удара".

КНДР Пхеньян
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