Минобороны РФ сообщило об ударе по АЗС в Киеве

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар беспилотником по автозаправочной станции в Киеве, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Объект активно использовался в том числе в интересах командования ВСУ и различных украинских военизированных формирований", - говорится в сообщении.

"Высокоточное поражение АЗС российским ударным дроном было подтверждено кадрами очевидцев, ранее распространенными в сети интернет", - сообщили в Минобороны РФ

По данным ведомства, удар нанесен расчетом ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг".

Минобороны России опубликовало кадры поражения АЗС.