Поиск

Минобороны РФ сообщило об ударе по АЗС в Киеве

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар беспилотником по автозаправочной станции в Киеве, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Объект активно использовался в том числе в интересах командования ВСУ и различных украинских военизированных формирований", - говорится в сообщении.

"Высокоточное поражение АЗС российским ударным дроном было подтверждено кадрами очевидцев, ранее распространенными в сети интернет", - сообщили в Минобороны РФ

По данным ведомства, удар нанесен расчетом ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг".

Минобороны России опубликовало кадры поражения АЗС.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Киев ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕК рассматривает возможность групповых высылок нелегальных мигрантов

Постпреды стран ЕС пока не договорились о продлении санкций против России

Европа борется с отставанием по запасам газа к зиме, цена на споте достигла $1015/тыс. куб. м

 Европа борется с отставанием по запасам газа к зиме, цена на споте достигла $1015/тыс. куб. м

В Польше призвали НАТО усилить военное давление вблизи Калининградской области

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 сентября

Трамп заверил, что с Киевом обсуждают лицензии лишь на менее продвинутую версию ракет Patriot

Результаты оппозиции и правящей коалиции на выборах в Швеции могут стать самыми близкими в истории

 Результаты оппозиции и правящей коалиции на выборах в Швеции могут стать самыми близкими в истории

"Практическая магия 2" возглавила североамериканский прокат с $30 млн в дебютный уикенд

 "Практическая магия 2" возглавила североамериканский прокат с $30 млн в дебютный уикенд

Саудовская Аравия внесла поправки в предложения Ирана и Омана по Ормузскому проливу

Агентство национальной безопасности США приступает к масштабной реорганизации

 Агентство национальной безопасности США приступает к масштабной реорганизации
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11736 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3708 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов