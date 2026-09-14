Саудовская Аравия внесла свои поправки в предложения Ирана и Омана по Ормузскому проливу

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Эр-Рияд внес свои коррективы в предложения Тегерана и Маската касаемо их соглашения по Ормузскому проливу, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

"Чиновник одной из стран Персидского залива сообщил мне, что Саудовская Аравия внесла поправки в оманско-иранское предложение относительно Ормузского пролива, поскольку опасалась, что представленные формулировки могут фактически установить новый статус-кво в проливе, неприемлемый ни для нее, ни для других государств ССАГПЗ", - написал Равид в соцсети X.

В ССАГПЗ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива - помимо Саудовской Аравии и Омана входят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Катар и Бахрейн.

Между тем министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что ранее запланированная на понедельник встреча с участием представителей стран Персидского залива, на которой предполагалось объявить о договоренностях Ирана и Омана касаемо судоходства в Ормузском проливе, оказалась отложена.

"В интересах достижения консенсуса региональная встреча (...) в Салале отложена. Мы по-прежнему привержены поощрению диалога, способствующего стабильности и прочному сотрудничеству в нашем регионе", - написал аль-Бусаиди в соцсети X.

В воскресенье о планах на встрече в понедельник проинформировать арабские страны Персидского залива о том, в чем будут заключаться договоренности Тегерана и Маската, сообщал глава иранского МИД Аббас Аракчи. При этом он пояснил, что соглашение "ни в коем случае не означает" полное открытие пролива.

Ранее в сентябре сообщалось, что власти Ирана и Омана согласовали общие параметры соглашения, устанавливающего временный маршрут для судов в Ормузском проливе. В Тегеране подчеркивали: введение этого маршрута будет означать, что альтернативный путь, ранее подготовленный США вместе с Оманом, больше применяться не должен.

Власти Ирана заявляли, что полностью разблокируют пролив лишь после завершения конфликта с США.