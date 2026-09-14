В Иране сообщили о сбитом над Ормузским проливом американском беспилотнике MQ-1

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о перехвате и уничтожении американского беспилотника MQ-1 над Ормузским проливом, сообщает в понедельник агентство "Тасним".

"Беспилотник MQ-1 перехвачен и уничтожен новой передовой системой противовоздушной обороны КСИР, действующей в рамках интегрированной сети ПВО страны над Ормузским проливом", - приводит агентство выдержку из коммюнике КСИР.

"Тасним" напоминает, что ранее силы ПВО Ирана уже неоднократно уничтожали и другие американские беспилотники.