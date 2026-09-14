В РФ сообщили, что в Харьковской области взяты под контроль Широкое и Шевченково

Ведутся активные бои за взятие Малой Волчьей

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль два населённых пункта в Харьковской области - посёлок Шевченково и село Широкое, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

"В кольце окружения освобожден населённый пункт Широкое Харьковской области и ведутся активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области", - сказано в сообщении ведомства.

Сообщается также, что "в результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля освобождён населенный пункт Шевченково Харьковской области".

"Нанесено поражение противнику в районах населённых пунктов Новоалександровка и Приколотное Харьковской области", - говорится в сводке.