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ОЭСР отметила замедление роста ВВП G20 во II квартале до 0,7%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Экономика государств G20 во втором квартале 2026 года выросла на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, согласно предварительным данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В первом квартале, согласно уточненным расчетам, был зафиксирован подъем на 0,8%.

Экономическая ситуация в разных странах была неоднозначной, сообщается в отчете ОЭСР. Так, падение ВВП Саудовской Аравии усилилось и составило в апреле-июне 4,8% кв/кв (после снижения на 1,4% в январе-марте), в основном из-за сокращения активности в нефтяной отрасли. В ЮАР также было зафиксировано снижение экономики – на 0,2% (после роста на 0,4% в первом квартале).

Рост ВВП Южной Кореи замедлился до 0,6% с 1,8%, в Китае – до 0,9% с 1,3%. В то же время экономика Мексики выросла на 1,4% после сокращения на 0,3% в январе-марте. Подъем ВВП Турции ускорился до 1,1% с 0,3%.

Экономика стран G20 во втором квартале выросла на 3,1% в годовом выражении (в первом квартале – на 3,3%). Наиболее значительный подъем показал ВВП Индии (на 8,1%), при этом объем экономики Саудовской Аравии уменьшился на 4,3%.

ОЭСР с четвертого квартала 2021 года не учитывает данные по России.

ОЭСР G20
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