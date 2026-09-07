Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Крупнейший в Дании клад серебра из эпохи викингов, связь повышенной фертильности в овуляцию с желанием женщин покупать предметы роскоши, а также лауреаты Шнобелевской премии 2026 года

Птица хрустан Фото: Getty Images

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Австралийские ученые провели эксперимент с участием более ста женщин и пришли к выводу, что у большинства из них размер покупаемой обуви не соответствует длине стопы, а ширина стопы у женщин с одним размером обуви варьируется в широких пределах, из-за чего подобрать подходящий размер бывает практически невозможно. Эти результаты указывают на недостаточность систем размеров, основанных только на длине, для покрытия всего разнообразия женских стоп. Авторы работы заключают, что введение дополнительной стандартизации по полноте могло бы облегчить выбор подходящей обуви.

- Датчанин случайно обнаружил в своем собственном саду крупнейший в истории страны клад серебра эпохи викингов. Примерно 700 целых предметов и фрагментов артефактов весили 18,5 кг. Местный житель подготавливал участок своего сада под строительство террасы и убирал траву, камни и гравий. Всего через полчаса работы мужчина наткнулся на металлические предметы, которые первоначально принял за обычный хлам. Найденный клад почти втрое больше, чем масса прошлого рекордного клада серебра, обнаруженного в Дании в 1971 году. Новые сокровища, относящиеся к X веку, включали небольшой молоточек Тора, множество слитков, браслеты, 47 монет и их фрагментов, происходивших как с Востока, так и с Британских островов. Среди находок были монеты англосаксонского короля Эдуарда Старшего, правившего в 899–924 годах.

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- Китайские исследователи представили результаты пилотных клинических испытаний произведенных in vivo Т-лимфоцитов с химерными антигенными рецепторами при аутоиммунных неврологических заболеваниях.

- Орнитологи с помощью спутниковых передатчиков отследили перемещения хрустанов — куликов из арктических и горных тундр, у которых самки спариваются с несколькими партнерами за один сезон размножения, а самцы берут на себя всю заботу о потомстве. Оказалось, что женские особи этого вида путешествуют, чтобы повысить шансы найти свободных самцов для формирования новых пар. Они преодолевают в общей сложности сотни километров, в одном случае – 1343 км. Сначала они смещаются в северном направлении относительно первого места гнездования, затем перемещаются в пределах примерно одной широты.

- Кокрейновский обзор показал, что использование как жестких, так и мягких поясничных корсетов (бандажей) практически не влияет на интенсивность боли в спине и степень функциональной утраты. Аналогично авторы обзора не нашли значимых преимуществ у поясничных корсетов по сравнению с рутинной физиотерапией.

- Китайские ученые пересадили под кожу стареющим мышам с ожирением собственные мышечные клетки, которые начали непрерывно самостоятельно сокращаться и тем самым повысили общую мышечную массу и улучшили метаболические и регенеративные показатели животных.

- Космический телескоп "Хаббл" обнаружил в южной приполярной области Сатурна декагон, чье существование предсказывалось ранее. Он представляет собой атмосферную волну в виде правильного десятиугольника. Она могла возникнуть из-за нестабильности в зональном атмосферном течении. Неоднородность по долготе и тот факт, что до 2023 года эта волна не наблюдалась, говорят в пользу идеи о том, что перед нами временная и эволюционирующая структура.

- Американские и южнокорейские ученые провели серию испытаний и выяснили, что овуляция, которая сопровождается пиком фертильности, связана с повышенным желанием женщин приобретать предметы роскоши. Как предполагают исследователи, это позволяет им привлекать внимание мужчин: из широкого круга потенциальных партнеров затем выбирается один для романтических отношений. Анализ показал, что когда женщины были близки к овуляции, они с большей вероятностью выбирали подарочный сертификат от роскошного бренда, но информация о том, что мужчины не обращают внимания на женскую дизайнерскую одежду, снижала вероятность выбора бренда класса люкс даже в период овуляции.

- В 2026 году Шнобелевской премии удостоились, например, создатели идеальных писсуаров и почвоведы, заставившие швейцарцев закопать две тысячи трусов. В этой статье рассказывается об этих и других лауреатах.

- В сентябре ночи становятся длиннее, а значит, у любителей астрономии появляется больше времени для наблюдений. Что можно увидеть на небе в сентябре – рассказывает Евгения Скареднева, автор N+1 и член Иркутского астрономического сообщества.