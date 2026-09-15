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Трамп раскритиковал Верховный суд США за отказ изменить организацию голосования по почте

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выступил с критикой решения Верховного суда, который в преддверии ноябрьских промежуточных выборов отклонил план американской администрации об изменении порядка рассылки бюллетеней по почте избирателям.

"Республиканцы получили еще одно плохое решение Верховного суда США (...). Голосование по почте – это коррупционное, неподконтрольное бедствие, посмешище для всего мира, мы единственное государство, которое вынуждено терпеть эту махинацию, разрушающую страну", - написал Трамп во вторник в соцсети Truth Social.

Он выразил мнение, что это решение открывает перед демократами двери для мошенничества на предстоящих выборах.

Согласно заблокированным судом требованиям администрации, списки избирателей должны были передаваться штатами Почтовой службе США для сверки адресов. При этом ведомству запрещалось доставлять бюллетени, отправленные штатами лицам, не включенным в эти списки.

Трамп уже много лет ведет борьбу против практики массового голосования по почте. В частности, по его мнению, он проиграл, в том числе, из-за поступивших по почте бюллетеней: сторонники Трампа тогда пытались через суды доказать, что на практике невозможно проследить, действительно ли бюллетени отправляют американцы, имеющие право голоса.

США Дональд Трамп
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