Москва оценит действия ВВС Дании в инциденте с российским фрегатом

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона изучит обстоятельства с инцидентом вокруг российского фрегата; это не первый случай, когда датские военные допускают опасные маневры вблизи российских кораблей, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

"Российская сторона внимательно изучит все обстоятельства произошедшего. Однако это не первый случай, когда вертолеты датских ВВС совершают опасные маневры вблизи российских военных кораблей, находящихся в открытом море и за пределами территориальных вод Дании", - говорится в комментарии дипломата.

Посла вызвали в МИД Дании в связи с инцидентом 14 сентября в нейтральных водах у южного побережья Дании. Как заявил датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен, со стороны российского фрегата в сторону вертолета датских ВВС были выпущены две сигнальные ракеты. По утверждению военных, одна сигнальная ракета прошла на близком расстоянии от вертолета. В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба нанесено не было, однако глава МИД Дании назвал его неприемлемым, поскольку он мог поставить под угрозу жизни людей.

Российский посол Барбин же считает, что "нынешний инцидент свидетельствует о том, что проблемы с коммуникациями не у кораблей ВМФ России, а у датской стороны".

"Попытки датской стороны объяснить провокационные действия вертолета в отношении российского фрегата "рутинной практикой" вызывают серьезное беспокойство о возможных последствиях такого безрассудства. К сожалению, у датской стороны нет и не было стремления не допускать эскалации обстановки на море и вести дело к укреплению взаимного доверия", - отметил дипломат.

По словам посла, "выдвинутые ранее неоднократные российские предложения об изучении возможности заключения соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним были ранее категорически отклонены датской стороной".