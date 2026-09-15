Саудовская Аравия и Йемен просят помощи США в связи с наступлением хуситов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия и правительство Йемена в связи с активизацией хуситов обращались к США за содействием, сообщает Politico со ссылкой на дипломата одной из арабских стран.

"Дипломат сказал, что Йемен просил США возобновить поддержку йеменских вооруженных сил и гуманитарные программы. Он отметил, что Саудовская Аравия также пытается привлечь внимание Белого дома", - сообщает издание.

"Принять то, что хуситы будут контролировать стратегические участки в Йемене, равнозначно постоянному кризису национальной безопасности для Саудовской Аравии", - пояснил источник.

Однако, по его словам, США, по-видимому, предпочтут избегать активных действий. "Американцы не желают ввязываться в какие-либо конфликты в регионе, кроме как с Ираном, хотя в действительности это стратегическая неудача США", - резюмировал он.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, с 2022 года в нем наблюдалось относительное затишье. С начала июля 2026 года бои между правительственными войсками и хуситами активизировались в разных районах страны. На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию, в результате которой взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря и территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с тем, хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Эр-Рияд запрашивал помощь Лондона в том, что выбить хуситов из районов Йемена, прилегающих к к Баб-эль-Мандебскому проливу, и защитить саудовские нефтяные объекты. В свой черед источники портала Walla рассказывали, что саудовские власти желают получить от Израиля разведданные, которые помогли бы защититься от атак хуситов, составить более полное представление о размещении их сил в регионе, определить будущие шаги противника.