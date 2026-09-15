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Лавров 26 сентября выступит с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Лавров 26 сентября выступит с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 сентября отправится в Нью-Йорк, где у него запланированы мероприятия в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Его рабочий график традиционно получится максимально насыщенным. Центральным элементом станет выступление министра иностранных дел России с трибуны Генассамблеи. Запланировано его выступление на 26 сентября", - заявила Захарова на брифинге во вторник.

Кроме того, по словам представителя МИД РФ, Лавров в ООН "проведет целый ряд двусторонних контактов с представителями дружественных, конструктивно настроенных государств".

Также, пояснила Захарова, у главы МИД РФ "запланирована обширная программа многосторонних мероприятий".

Как отметила представитель министерства, сессия ООН проходит в условиях мировой турбулентности, которая, по ее словам, "обусловлена в первую очередь стремлением коллективного Запада помешать утверждению многополярного мироустройства, обострением глобальных вызовов, увеличением числа конфликтных очагов, усилением кризисных явлений в мировой экономике".

Российская делегация, уточнила представитель МИД, в своей работе сфокусируется на таких вопросах, как "укрепление основ многополярности, построение архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, противодействие колониализму во всех его формах и проявлениях, справедливое реформирование глобальной финансовой архитектуры, консолидация международных усилий в борьбе с терроризмом, недопущение размывания действующих и выработка новых договоренностей в сфере разоружения, усиление равноправного сотрудничества в области защиты прав человека".

"Непременно исходим из того, что Всемирная организация, несмотря на регулярную, зачастую справедливую критику в ее адрес, остается безальтернативной и наиболее представительной площадкой - как говорят, универсальной, для многосторонней дипломатии и коллективного поиска ответов на стоящие перед человечеством вызовы", - сказала Захарова.

Мария Захарова МИД РФ Нью-Йорк ООН Сергей Лавров
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