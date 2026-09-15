Глава МИД РФ встретится с госсекретарем США в Нью-Йорке

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проведет на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу с госсекретарем США Марко Рубио, обсудит с ним, как Вашингтон видит ситуацию на Украине.

"У меня запланирована встреча с госсекретарем Рубио в Нью-Йорке на полях Генассамблеи. Тоже хотелось бы немножко понять, что Государственный департамент думает в этой связи", - сказал он, выступая на 13-м посольском круглом столе на тему "Украинский кризис. Юридическая агрессия Запада" во вторник.