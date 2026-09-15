Поиск

Алиев назвал Европарламент логовом коррупционеров

Алиев назвал Европарламент логовом коррупционеров
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг жесткой критике Европарламент, назвав его логовом коррупционеров.

"Я говорю это со всей ответственностью: Европейский парламент является логовом коррупционеров", - сказал Алиев во вторник, принимая в Баку генсека Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева, членов и наблюдателей Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ.

По его словам, в доме одного из вице-президентов Европарламента, представителя Греции (Ева Кайли, была арестована в декабре 2022 года по обвинению в коррупции - ИФ) "изъяли чемоданы с миллионами долларов, но все это замяли".

Алиев подчеркнул, что по мере того как Азербайджан становится сильнее и полностью задействует свой потенциал, против республики на Западе вновь разворачивается "грязная" медиакампания.

"Нас очерняют, об Азербайджане ежедневно публикуются статьи, полные лжи, инсинуаций и клеветы", - отметил глава государства.

Азербайджан Ильхам Алиев Европарламент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Алиев назвал Европарламент логовом коррупционеров

 Алиев назвал Европарламент логовом коррупционеров

Девять стран ЕС отложили введение биометрического контроля EES на границе

Brent остается в плюсе и торгуется у $106 за баррель

Лавров 26 сентября выступит с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

 Лавров 26 сентября выступит с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Москва оценит действия ВВС Дании в инциденте с российским фрегатом

Лавров назвал отход США от договоренностей Анкориджа причиной продолжения конфликта с Киевом

США пообещали вернуть Белоруссии $44 млн, замороженных американским Ситибанком

 США пообещали вернуть Белоруссии $44 млн, замороженных американским Ситибанком

Глава МИД РФ встретится с госсекретарем США в Нью-Йорке

В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки

 В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки

Саудовская Аравия и Йемен просят помощи США в связи с наступлением хуситов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11758 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3724 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов