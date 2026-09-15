Алиев назвал Европарламент логовом коррупционеров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг жесткой критике Европарламент, назвав его логовом коррупционеров.

"Я говорю это со всей ответственностью: Европейский парламент является логовом коррупционеров", - сказал Алиев во вторник, принимая в Баку генсека Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева, членов и наблюдателей Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ.

По его словам, в доме одного из вице-президентов Европарламента, представителя Греции (Ева Кайли, была арестована в декабре 2022 года по обвинению в коррупции - ИФ) "изъяли чемоданы с миллионами долларов, но все это замяли".

Алиев подчеркнул, что по мере того как Азербайджан становится сильнее и полностью задействует свой потенциал, против республики на Западе вновь разворачивается "грязная" медиакампания.

"Нас очерняют, об Азербайджане ежедневно публикуются статьи, полные лжи, инсинуаций и клеветы", - отметил глава государства.