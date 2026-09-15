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В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки

В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки
Фото: Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия готовит к открытию посольства в Гамбии, Того, на Коморских островах, а также в Либерии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об этом Захарова рассказала во вторник на сессии "Африканский вектор. Разговор без галстуков" в рамках международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

"Каждое такое посольство - это рабочая структура, в том числе, точка входа для не только нашей дипломатии, нашего бизнеса, наших общественников, но и для африканцев, которые хотят выстраивать отношения, которые хотят найти свое будущее в международных отношениях", - отметила представитель МИД.

МИД РФ Африка Мария Захарова
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