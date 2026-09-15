Лавров назвал отход США от договоренностей Анкориджа причиной продолжения конфликта с Киевом

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Если бы США не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, украинского конфликта уже не было бы год, заявил глава МИД России Сергей Лавров на посольском круглом столе по Украине.

"Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это очевидный факт", - сказал он.

На этом же мероприятии он сказал, что Россия готова искать разумные компромиссы по урегулированию ситуации на Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах.

Кроме того, министр сообщил, что США никогда не предлагали пойти навстречу России в украинском урегулировании в обмен на помощь Москвы в решении иранского вопроса, поскольку они понимают, что заниматься такого рода политикой - это не наши методы.