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Президент Эстонии сменил министра обороны

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Новым министром обороны Эстонии стал Мартин Херем. Президент страны Алар Карис во вторник освободил от должности прежнего министра обороны Ханно Певкура, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Согласно сообщению, по предложению премьер-министра Кристена Михала освобожден от должности и министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутт, вместо него назначен Эркки Келдо, ранее занимавший пост министра экономики и промышленности.

Новым министром экономики и промышленности стала Лийна Вахтрас, прежде курировавшая госпрограмму E-Residency по предоставлению иностранцам услуг цифровой идентификации.

Эстония Мартин Херем Ханно Певкур Алар Карис
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