Спикер Палаты представителей США выступил против моратория на развитие ИИ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон во вторник заявил, что моратория на развитие искусственного интеллекта в США не должно быть, поскольку такие ограничения дадут преимущество Китаю.

"Мы не можем вводить мораторий на разработку искусственного интеллекта. Ведь тогда мы утратим преимущество перед Китаем, а это чревато серьезными последствиями, связанными с национальной безопасностью, для каждой американской семьи", - сказал Джонсон, высказывания которого приводят американские СМИ.

Он также выразил уверенность, что позже в сентябре на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина будет обсуждаться тема ИИ.

На прошлой неделе руководители ряда американских компаний-разработчиков ИИ выразили мнение, что работу над дальнейшим развитием искусственного интеллекта нужно притормозить. По их мнению, это бы дало время убедиться, что в будущем эти технологии останутся безопасными для людей. В частности, глава Anthropic Дарио Амодеи высказался за то, чтобы независимые аудиторы изучили стандарты безопасности компаний. Также он считает нужным наладить международное сотрудничество, чтобы согласовать общие правила разработки ИИ.

Ранее в сентябре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность тем, что "развитие ИИ может представлять риск для существования человечества".