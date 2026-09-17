Макрон проведет совещание о последствиях военных конфликтов для Франции

На мероприятие приглашены лидеры парламентских партий и представители разведслужб

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров парламентских партий и их кандидатов в президенты для обсуждения быстрого ухудшения международной ситуации и последствий этого для страны в сфере безопасности и энергетики, сообщило в четверг издание Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

"В связи с быстрым ухудшением международной ситуации в последние дни президент республики созвал (...) лидеров партий, представленных в парламенте, на встречу по конфликтам на Ближнем Востоке и на Украине и их последствиям для Франции в сфере безопасности и энергетики. Военные власти и разведывательные службы поделятся имеющейся у президента информацией", - объявила канцелярия Макрона.

На совещании в пятницу у главы государства будут присутствовать премьер-министр Франции Себастьен Лекорню и представители военного ведомства и разведслужб, уточнил Елисейский дворец.