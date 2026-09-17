Поиск

Brent подешевела до $105,7 за баррель

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно опускаются утром в четверг после заметного снижения накануне, вызванного ослаблением опасений по поводу перебоев поставок топлива с Ближнего Востока.

К 8:05 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,13%) до $105,69 за баррель. В среду Brent подешевела на $2,92 (2,7%), до $105,83 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,27 (0,26%), до $102,16 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $3,4 (3,2%), до $102,43 за баррель.

Саудовская Аравия планирует увеличить объем поставок нефти азиатским НПЗ путем перевалки с судна на судно в оманском порту Сохар, сообщил Reuters со ссылкой на информированные источники. Это позволит частично нивелировать падение экспорта из-за приостановки работы нефтепровода "Восток-Запад".

Нефтепровод "Восток-Запад" пропускной способностью около 7 млн баррелей в сутки и длиной 1,2 тыс. км использовался для доставки саудовской нефти в порт Янбу на Красном море, откуда топливо отгружается клиентам в обход Ормузского пролива.

Госкомпания Saudi Aramco работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода, что позволит частично возобновить его работу, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ожидается, что прокачка нефти по нефтепроводу "Восток-Запад" восстановится примерно до половины прежнего объема уже в ближайшие дни. Компания намерена полностью восстановить трубопровод примерно через шесть недель, отметили источники.

"Опасения по поводу дефицита поставок немного снизились на новостях, что Саудовская Аравия будет транспортировать грузы через Оман, - отметил Хирюки Кикукава из Nissan Securities Investment. - Также рост нефтяных котировок ограничивают ожидания прогресса в плане смягчения напряженности на Ближнем Востоке в преддверии американо-китайского саммита на следующей неделе".

Давление на цены на нефть также оказывают опубликованные в среду данные, показавшие неожиданный рост запасов продуктов нефтепереработки в Штатах на прошлой неделе.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 640 тысяч баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали более существенного снижения, на 1,6 млн баррелей.

Товарные запасы бензина увеличились на 794 тысячи баррелей, дистиллятов - на 1,585 млн баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение резервов бензина на 1 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 100 тысяч баррелей.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $105,7 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,5%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,5%

Уолл-стрит в среду закрылась в минусе после заседания ФРС

 Уолл-стрит в среду закрылась в минусе после заседания ФРС

ФРС повысила ключевую ставку впервые за три года

 ФРС повысила ключевую ставку впервые за три года

Saudi Aramco может частично возобновить работу нефтепровода "Восток-Запад" в ближайшие дни

 Saudi Aramco может частично возобновить работу нефтепровода "Восток-Запад" в ближайшие дни

Силуанов и Никитин вошли в совет директоров РЖД

 Силуанов и Никитин вошли в совет директоров РЖД

Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура

Нобелевский лауреат Майкл Кремер назначен главным экономистом Всемирного банка

 Нобелевский лауреат Майкл Кремер назначен главным экономистом Всемирного банка

Индексация тарифов ЖКУ добавит к инфляции 0,7 п.п., приблизив к верхней границе прогноза ЦБ в 7%

 Индексация тарифов ЖКУ добавит к инфляции 0,7 п.п., приблизив к верхней границе прогноза ЦБ в 7%

Глава ЕК назвала цены на энергию для Европы слишком высокими
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11782 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3735 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов