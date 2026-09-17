Brent подешевела до $105,7 за баррель

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно опускаются утром в четверг после заметного снижения накануне, вызванного ослаблением опасений по поводу перебоев поставок топлива с Ближнего Востока.

К 8:05 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,13%) до $105,69 за баррель. В среду Brent подешевела на $2,92 (2,7%), до $105,83 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,27 (0,26%), до $102,16 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $3,4 (3,2%), до $102,43 за баррель.

Саудовская Аравия планирует увеличить объем поставок нефти азиатским НПЗ путем перевалки с судна на судно в оманском порту Сохар, сообщил Reuters со ссылкой на информированные источники. Это позволит частично нивелировать падение экспорта из-за приостановки работы нефтепровода "Восток-Запад".

Нефтепровод "Восток-Запад" пропускной способностью около 7 млн баррелей в сутки и длиной 1,2 тыс. км использовался для доставки саудовской нефти в порт Янбу на Красном море, откуда топливо отгружается клиентам в обход Ормузского пролива.

Госкомпания Saudi Aramco работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок трубопровода, что позволит частично возобновить его работу, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ожидается, что прокачка нефти по нефтепроводу "Восток-Запад" восстановится примерно до половины прежнего объема уже в ближайшие дни. Компания намерена полностью восстановить трубопровод примерно через шесть недель, отметили источники.

"Опасения по поводу дефицита поставок немного снизились на новостях, что Саудовская Аравия будет транспортировать грузы через Оман, - отметил Хирюки Кикукава из Nissan Securities Investment. - Также рост нефтяных котировок ограничивают ожидания прогресса в плане смягчения напряженности на Ближнем Востоке в преддверии американо-китайского саммита на следующей неделе".

Давление на цены на нефть также оказывают опубликованные в среду данные, показавшие неожиданный рост запасов продуктов нефтепереработки в Штатах на прошлой неделе.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 640 тысяч баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали более существенного снижения, на 1,6 млн баррелей.

Товарные запасы бензина увеличились на 794 тысячи баррелей, дистиллятов - на 1,585 млн баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение резервов бензина на 1 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 100 тысяч баррелей.