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Уолл-стрит в среду закрылась в минусе после заседания ФРС

Уолл-стрит в среду закрылась в минусе после заседания ФРС
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Основные фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Американский центробанк ожидаемо поднял процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Решение было принято единогласно. Увеличение ставки стало первым за три года.

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"Инфляция остается повышенной. Принятые сегодня меры денежно-кредитной политики помогут быстрее вернуться к целевому показателю инфляции в 2%", - говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

ФРС сейчас главным образом сфокусирована на обеспечении ценовой стабильности, заявил председатель американского ЦБ Кевин Уорш в ходе пресс-конференции после заседания.

Федрезерв повысил прогноз инфляции в 2026 году до 3,7% против июньского прогноза 3,6%. Возвращение к целевым 2% теперь ожидается в 2029 году, а не в 2028. При этом регулятор улучшил оценку роста экономики США в 2026 и 2027 годах до 2,3% с 2,2% и 2,4% с 2,3% соответственно.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка будет составлять 4,1% к концу 2026 года, то есть будет увеличена еще на 25 б.п.

Руководители Федрезерва, похоже, единодушны в стремлении побороть инфляцию, которая уже пять лет превышает целевой показатель, отметил аналитик Carson Group Райан Детрик. "Хорошая новость заключается в том, что они не опасаются, что несколько повышений ставок в ближайшие месяцы окажут существенное влияние на стабильность экономики в целом", - сказал эксперт.

Фондовые индексы США демонстрировали позитивную динамику до обнародования решения ЦБ, но к концу сессии растеряли весь подъем.

Снижение цен на нефть на сообщениях, что Саудовская Аравия планирует нарастить поставки через Оман после приостановки работы подвергшегося атаке нефтепровода "Восток-Запад", оказало давление на котировки нефтяных компаний. Капитализация Occidental Petroleum уменьшилась на 6,6%, ConocoPhillips - на 6,5%, Exxon Mobil - на 3,5%, Chevron Corp. - на 2,9%.

Лидером падения среди компонентов S&P 500 стала логистическая J.B. Hunt Transport Services (-13,3%), предупредившая инвесторов о том, что подорожание топлива негативно отразится на ее результатах за третий квартал.

Самые большие потери в составе индекса Dow Jones понесла International Business Machines (-4,4%).

Бумаги ON Semiconductor подешевели на 9%, Diamondback Energy - на 8%, Texas Pacific Land - на 6,2%, Expand Energy - на 5,8%, EOG Resources - на 5,7%.

Рыночная стоимость Goldman Sachs Group сократилась на 4%, American Express Co. и Boeing Co. - на 3,7%, Cisco Systems Inc. - на 2,1%, Salesforce Inc. - на 2%.

Среди представителей "великолепной семерки", котировки Nvidia Corp. повысились на 0,8%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,5%, Tesla - на 0,4% Apple Inc. - на 0,3%. Акции Microsoft Corp. опустились в цене на 1,4%, Amazon.com Inc. - на 1%, Alphabet Inc. - на 0,6%.

В число лидеров подъема в S&P 500 вошли Lumentum Holdings (+9,6%), Coherent Corp. (+6,9%) и Axon Enterprise (+6%), в индексе Dow Jones - Honeywell International (+2,1%), Merck & Co. (+0,8%) и Walt Disney Co. (+0,5%).

Стоимость бумаг Intel Corp. выросла на 4% после сообщений, что южнокорейский чипмейкер SK Hynix ведет с компанией переговоры о производстве чипов памяти в США.

Dow Jones Industrial Average опустился на 1,21% - до 51461,9 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,45% - до 7551,81 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,01% и закрылся на отметке 25978,42 пункта.

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