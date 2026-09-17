Грузия приостановила авиасообщение с Ираном

Тбилиси присоединился к международным санкциям против Тегерана, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Грузия присоединяется к международным санкциям против Ирана и приостанавливает авиасообщение с этой страной, заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Грузия всегда учитывает санкционные режимы в отношении той или иной страны. Мы также приняли соответствующее решение в отношении Ирана, и министерство экономики распространило по этому поводу заявление", - сказал Кобахидзе.

Он подчеркнул, что Грузия не устанавливает никаких двусторонних санкций в отношении Ирана, "это было бы неправильным и абсурдным".

"Мы действуем в соответствии с установленным международным санкционным режимом", - сказал Кобахидзе.

По его словам, такой подход был и в отношении России, когда Грузия не вводила двусторонних санкций.

"Это наша общая политика, мы не устанавливаем двусторонних санкций в отношении соседних стран, но учитываем международные санкционные режимы", - сказал Кобахидзе.