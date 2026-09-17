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США продлили визовые рестрикции в отношении палестинского руководства

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США сообщил о продлении санкционных ограничений в отношении руководства Палестины, по причине которых в прошлом году глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас, не получив визу, не смог очно присутствовать на Генеральной Ассамблее ООН.

"Соединенные Штаты продлят санкции, запрещающие выдачу виз членам Организации освобождения Палестины (ООП) и должностным лицам ПНА", - информировали в Госдепартаменте.

Там полагают, что ПНА и ООП "в очередной раз не выполнили обязательств" в рамках палестино-израильского урегулирования.

Исключение из визовых ограничений, согласно сообщению, сохранится для сотрудников миссии наблюдателя ООП при ООН.

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН пройдет с 22 по 26 сентября.

В прошлом году глава ПНА Аббас не смог прилететь на Генассамблею, потому что ему отказали в визе США, он выступал по видеосвязи.

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