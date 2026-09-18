Диспетчеры бельгийского аэропорта Шарлеруа начали забастовку

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Профсоюзы национальной службы управления воздушным движением Бельгии Skeyes в аэропорту Шарлеруа проводят забастовку, которую, по их заявлению, планируют продлить на 24 ночи, до 10 октября, сообщают в пятницу бельгийские СМИ.

В четверг уже было отменено около 40 рейсов. В пятницу утром отменены девять вылетающих и девять прибывающих рейсов. Ожидается отмена еще 24 рейсов в течение дня и вечера.

В субботу могут быть отменены 46 рейсов, сообщают СМИ, ссылаясь на информацию представителя компании Brussels South Charleroi Airport (BSCA).

Забастовка авиадиспетчеров Skeyes вызвана требованием повышения премий за ночные смены, которые профсоюзы хотят привести в соответствие с премиями коллег, работающих в другом бельгийском аэропорту - в Льеже. Руководство выступает против этого, утверждая, что запрашиваемое повышение составляет 160%.