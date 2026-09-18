США призвали Чехию выполнять обязательства перед НАТО по расходам на оборону

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Чехия пока не выполняет установленные НАТО требования в сфере обязательных затрат на оборону, заявил на конференции Prague Defence Summit постпред США при НАТО Мэтью Уитакер. Об этом сообщают западные СМИ.

"Печально видеть то, что Чехия не добилась больше успехов в выполнении оборонных обязательств, принятых саммитом НАТО в Гааге в 2025 году (...) К сожалению, Чешская Республика стремится оказаться в последних рядах альянса, когда речь идет о затратах на оборону. Она должны сохранить приверженность задачам в сфере оборонных расходов", - сказал он.

По его словам, он передал соответствующее послание лично чешскому руководству.

Постпред заверил, что США по-прежнему нацелены на защиту территории стран НАТО, однако союзники по альянсу также должны наращивать усилия.

В НАТО ранее установили новый целевой показатель на срок до 2035 года - добиться 3,5% от ВВП ежегодно на оборону, а также выделять 1,5% на связанную с обороной инфраструктуру.

Однако правительство премьера Чехии Андрея Бабиша снизило на этот год военные расходы до 1,7% - 1,8% от ВВП, в следующем намерена использовать 2% от ВВП. Бабиш подчеркивал, что финансы надо тратить на инфраструктуру и здравоохранение, на оборону остаются ограниченные средства.