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ЕК перечисляет Украине 3,3 млрд евро на закупку беспилотников и ракет

ЕК перечисляет Украине 3,3 млрд евро на закупку беспилотников и ракет
Фото: Alexandra Beier/Getty Images

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила, что перечисляет в пятницу Киеву 3,3 млрд евро на закупку вооружений в рамках кредитной программы поддержки Украины объемом 90 млрд евро.

Накануне председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила об этом плане после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что эти средства пойдут "на закупку беспилотников и ракет".

"Это уже четвертый транш, выделенный Украине в рамках компонента программы, касающегося оборонных нужд. С учетом этого платежа общая сумма средств, переданных комиссией Украине в текущем году на цели обороны и другие виды поддержки, составит почти 15 млрд евро. Кредитная программа поддержки Украины предусматривает выделение 30 млрд евро на бюджетную помощь и 60 млрд евро на нужды обороны в период 2026-2027 годов", - говорится в коммюнике Еврокомиссии.

В документе отмечается, что "ключевое значение по-прежнему имеют ускорение поставок со стороны ЕС за счет использования имеющихся запасов, пересмотра приоритетности заказов и наращивания объемов производства".

Также напоминается, что фон дер Ляйен в своем докладе 16 сентября в Европарламенте о состоянии Евросоюза объявила и подтвердила 17 сентября в разговоре с Зеленским готовность использовать остаток средств фонда совместных оборонных закупок ЕС SAFE для запуска новой совместной программы ЕС и Украины. Эта инициатива, по ее словам, направлена на создание европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны на базе существующей системы противоракетной обороны Freya.

ЕК ЕС Украина
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