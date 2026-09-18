Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии 48 истребителей F-35

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Государственный департамент США сообщил об одобрении потенциальной сделки по продаже Саудовской Аравии 48 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и другой военной техники на сумму $24,3 млрд.

Согласно сообщению, помимо истребителей сделка также включает поставку 49 двигателей Pratt & Whitney F135-PW-100, а также оборудования связи, запасных частей и других сопутствующих средств.

"Эта планируемая сделка будет способствовать реализации внешнеполитических целей и задач национальной безопасности США, укрепляя безопасность ключевого союзника, не входящего в НАТО, который играет важную роль в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в регионе Персидского залива", - отметили в Госдепе.

В ведомстве также добавили, что продажа истребителей "не нарушит военный баланс в регионе".

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп присвоил Саудовской Аравии статус основного союзника США вне НАТО.