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Хуситы ведут бои за город Мариб - оплот поддерживаемых Саудовской Аравией сил

Хуситы ведут бои за город Мариб - оплот поддерживаемых Саудовской Аравией сил
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Движение "Ансар Аллах" пытается взять под контроль город Мариб на западе Йемена, который является важным местом сосредоточения сил, которые поддерживает Саудовская Аравия, сообщает в пятницу Associated Press.

"За последние недели тяжелые бои шли в Марибе и вокруг него - административном центре одноименной провинции, богатой нефтью. Предыдущие попытки хуситов захватить этот город, который также служит военным центром для войск, которым помогает Саудовская Аравия, провалились", - передает агентство.

Кроме того, хуситы пытаются взять другой крупный город на западе страны - Таиз.

В свою очередь в командовании йеменских правительственных сил заявили, что основная зона боев - на западе провинции Таиз, по формированиям хуситов наносят авиаудары. Лояльные правительственные силы атаковали передвигавшиеся группы хуситов, их подкрепления и шоссе в районе ранее занятого ими портового города Моха, с целью перерезать пути снабжения и помешать перемещениям вдоль побережья.

Также отряды правительства Йемена заявили, что отбивают атаки хуситов на горной цепи Кахбуб, которая выходит к Баб-эль-Мандебскому проливу и стратегическому острову Перим на юго-западе страны.

На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с этим, хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией. Эр-Рияд в свою очередь оказывает военную поддержку властям Йемена, ведущим борьбу против хуситов.

хуситы Йемен Мариб Саудовская Аравия Таиз
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