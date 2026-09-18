NYT пишет, что США рассматривают возможность заключения бизнес-сделок с Россией

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Администрация США в рамках нового подхода к украинскому урегулированию рассматривает возможность заключения бизнес-сделок с Россией до завершения конфликта, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

"Белый дом сейчас рассматривает возможность заключения бизнес-сделок с Россией до прекращения боевых действий на Украине", - сообщает газета.

По словам источника NYT, такие потенциальные бизнес-соглашения с Москвой покажут серьезность настроя Вашингтона на перезагрузку отношений двух стран.

О каких именно сделках может идти речь, в публикации не уточняется, однако подчеркивается, что такой подход американской администрации контрастирует с прежней позицией президента Дональда Трампа.

Накануне Трамп, выступая на митинге в Северной Каролине, заверил, что работает над решением украинского кризиса, и выразил надежду, что "он скоро завершится".