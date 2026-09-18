Что случилось этой ночью: пятница, 18 сентября

Выборы в России, атака на танкер в Ормузском проливе, продажа Саудовской Аравии 48 истребителей США

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В России стартовало трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва и других совмещенных с ними выборах. Первые избирательные участки открылись в Камчатском крае и на Чукотке.

- КСИР заявил об ударе по танкеру под флагом Того за несанкционированный проход через Ормузский пролив. Судно загорелось и было остановлено.

- Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии 48 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и другой военной техники на сумму $24,3 млрд.

- Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила о выделении Киеву 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников.

- NYT сообщила, что администрация США в рамках нового подхода к украинскому урегулированию рассматривает возможность заключения бизнес-сделок с Россией до завершения конфликта.

- Истребитель ВВС США F-16 потерпел крушение в ходе выполнения учебного полета в штате Мичиган. Летчик успел катапультироваться.

- Космический корабль Starship, создаваемый для пилотируемых миссий на Луну и Марс, 28 сентября совершит свой первый орбитальный полет вокруг Земли, сообщила компания SpaceX.