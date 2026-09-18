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ЦБ Узбекистана планирует переход к внешнему управлению международными резервами

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Центральный банк Узбекистана рассматривает возможность передачи международных резервов под внешнее управление, заявил председатель правления ЦБ Тимур Ишметов на международном форуме по управлению государственными активами в Ташкенте в пятницу.

По его словам, которые приводят местные СМИ, золото-валютные резервы (ЗВР) Узбекистана на 1 сентября 2026 года составляли $72 млрд. В первом полугодии страна увеличила золотые резервы примерно на 50 тонн.

Ишметов отметил, что Узбекистан является страной-производителем золота, поэтому этот металл традиционно занимает значительную долю в резервах. При этом ЦБ постепенно расширяет состав портфеля ЗВР: в 2020 году регулятор присоединился к партнерству Всемирного банка по консультированию и управлению резервами, а в 2024 году впервые приобрел казначейские облигации США.

"Мы намерены двигаться к дальнейшей диверсификации - по классам активов, валютам и контрагентам", - сказал председатель ЦБ.

Одним из направлений он назвал внешнее управление частью портфеля, "что позволит управляющим из ЦБ работать вместе с ведущими мировыми специалистами и перенимать их опыт".

Говоря о дальнейшей стратегии, глава регулятора выделил три вопроса, на которые пока нет окончательных ответов: какой уровень концентрации одного актива допустим для государственного баланса; как на практике формировать устойчивость резервов; как должна выглядеть стратегическая структура активов, если привычные взаимосвязи между ними изменились.

Узбекистан
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