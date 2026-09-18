В Болгарии объекты важнейшей инфраструктуры оснастят системами защиты от БПЛА

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Болгарские власти приступят к развертыванию систем противодействия беспилотникам на ключевых инфраструктурных объектах, сообщают в пятницу западные СМИ.

Глава МВД Болгарии Иван Демерджиев объявил, что власти проверили состояние с безопасностью на объектах жизнеобеспечения и начнут размещать там системы против БПЛА.

Кроме того, министр заявил, что полиция получила инструкция усилить патрулирование в районах оружейных предприятий и складов с вооружениями.

В ночь на 12 сентября в районе болгарского города Габрово на складе военного завода EMCO возник пожар. Прибывший на место происшествия глава МВД Болгарии заявил, что по всей стране начнутся усиленные проверки для контроля и обеспечения безопасности подобных объектов.

В EMCO отмечали, что пожар мог стать следствием диверсии.