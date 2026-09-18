В РФ сообщили об авиаударе по украинским позициям в ДНР и Харьковской области

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар по подразделениям Нацгвардии Украины в ДНР и Харьковской области, заявило Минобороны РФ в пятницу.

"Четырьмя авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, был нанесен удар по пункту временной дислокации 15-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в населенном пункте Боковое в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны РФ, двумя ракетами Х-39 поражен пункт управления беспилотниками 13-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в районе Липцов в Харьковской области.