Польша присоединилась к коалиции по противоракетной обороне

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Польша присоединяется к коалиции по противоракетной обороне, сообщил в пятницу польский премьер-министр Дональд Туск.

"Теперь уже ясно, что Польша также является частью этой инициативы", - сказал Туск, которого цитируют польские СМИ.

Коалиция по противоракетной обороне, целью которой является создание новых возможностей для защиты от баллистических ракет была сформирована в июле, во время встречи "Коалиции желающих" в Париже. В нее вошли Украина, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Дания и Швеция.

Туск, ранее комментируя вопрос о возможном участии Польши в коалиции, заявлял, что "если от польских компаний поступит готовое промышленное предложение, мы присоединимся к этой коалиции".