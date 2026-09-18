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Китай предложил создать узловой центр рыбного хозяйства стран БРИКС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Китай предлагает странам БРИКС активнее реализовывать общие планы развития, в рыбном хозяйстве одним из таких планов может стать создание отраслевого узлового центра стран БРИКС, считает председатель правления корпорации Liaoyu Group Co., Ltd (КНР) Люй Дацян.

"Мы искренне приглашаем российских партнеров к совместному обсуждению проектов и реализацию общих планов развития. Первое - это создание узлового центра рыбного хозяйства стран БРИКС. Мы прилагаем все усилия для создания такого центра", - заявил Дацян на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге в пятницу.

Центр может расположиться в Даляне, который, по его словам, "является важным международным транспортным хабом северо-восточной Азии и наиболее удобным морским выходом, связывающим рыболовные угодья Дальнего Востока России с мировыми рынками".

Как заявил Дацян, для создания такого центра корпорация Liaoyu располагает специализированным глубоководным международным узловым портом для судов большого водоизмещения и парком холодильников общим объемом хранения 125 тыс. тонн. Годовой объем транзитной торговли рыбной продукцией достигает 800 тыс. тонн, по транзиту российской рыбной продукции компания занимает лидирующие позиции в Китае.

"У нас есть полный набор функциональных объектов и прочная промышленная база для создания узлового центра рыбного хозяйства, - подчеркнул Дацян. - Мы надеемся, что при координации и поддержке Росрыболовства и отраслевых объединений, а также при непосредственном участии российских рыбопромышленных предприятий будет создан узловой центр рыбного хозяйства стран БРИКС". В числе его функций он назвал "распределение ресурсов, водного транзита, выставочно-торговую деятельность, комплексное обслуживание участников рыбного рынка". "В частности, этот центр будет принимать российскую рыбную продукцию, осуществляя ее дистрибуцию по странам БРИКС, и выступать основной платформой для интеграции российских ресурсов с крупными рынками", - заявил он.

Дацян сообщил, что в первом полугодии этого года в Китай было поставлено рыбной продукции на $12,13 млрд. "Россия стабильно занимает первое место среди поставщиков. Объем ее экспорта в Китай достиг $2,2 млрд, что на 55% выше показателя предыдущего года, в том числе цена минтая выросла на 60% по сравнению с прошлым годом, прирост стоимости составил $900 за тонну. Это наглядно свидетельствует о высоком спросе", - подчеркнул он.

Как заявил Дацян, на форуме Liaoyu Group подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Документ направлен на расширение сотрудничества РФ и КНР в области торговли рыбной продукцией.

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