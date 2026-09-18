Во Франции готовят план защиты инфраструктуры от иностранного вмешательства и кибератак

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дал приказ подготовить план защиты французской критически важной инфраструктуры от "российских гибридных атак", пишет Le Figaro.

"Мы продолжим нашу защиту от иностранного вмешательства и кибератак", - сказал он, выступая после совещания с представленными в парламенте политическими партиями.

Президент сообщил, что распорядился повысить бдительность в отношении "российской угрозы". По его словам, это включает "план защиты нашей критически важной инфраструктуры, наиболее чувствительных компонентов нашей промышленно-технологической оборонной базы от атак беспилотников и кибератак".

После встречи в Елисейском дворце с лидерами партий и кандидатами на президентских выборах 2027 года Макрон заявил, что характер угроз в Европе меняется.