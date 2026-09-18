В Пакистане в результате взрыва погибли более 20 человек

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В результате взрыва, устроенного террористом-смертником в пакистанском городе Кохат на границе с Афганистаном, по последним данным, погиб минимум 21 человек, сообщает в пятницу газета Dawn со ссылкой на власти.

Среди погибших как минимум 15 сотрудников полиции. Более 80 человек получили ранения, трое находятся в критическом состоянии.

Сообщается, что террорист направил начиненный взрывчаткой автомобиль в ворота полицейского комплекса. Затем на территорию комплекса попытались проникнуть минимум семь нападавших, шесть из них погибли во время перестрелки с полицейскими.

Как отмечает Dawn, ответственность за произошедшее взяло на себе одно из подразделений группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (признана в РФ террористической и запрещена).

Издание The National отмечает, что в последние месяцы активность военизированных группировок в приграничных районах Пакистана резко возросла, при этом их главными целями стали военные и полиция. Исламабад заявляет, что они используют убежища в Афганистане для подготовки атак на территории Пакистана. Представители афганских талибов отвергают эти обвинения.