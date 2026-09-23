Грузовое судно подверглось атаке в Ормузском проливе, два человека пострадали

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Грузовое судно подверглось удару во время прохождения через Ормузский пролив, сообщает в среду Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

В результате попадания неустановленного боеприпаса на борту возник пожар, судно потеряло ход и дрейфует. В ведомстве добавили, что все члены экипажа были эвакуированы. Также сообщается о двух пострадавших.

В настоящее время проводится расследование инцидента. Данных об ущербе для окружающей среды не поступало.

Судам рекомендовано соблюдать осторожность при прохождении района и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности.