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Грузовое судно подверглось атаке в Ормузском проливе, два человека пострадали

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Грузовое судно подверглось удару во время прохождения через Ормузский пролив, сообщает в среду Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

В результате попадания неустановленного боеприпаса на борту возник пожар, судно потеряло ход и дрейфует. В ведомстве добавили, что все члены экипажа были эвакуированы. Также сообщается о двух пострадавших.

В настоящее время проводится расследование инцидента. Данных об ущербе для окружающей среды не поступало.

Судам рекомендовано соблюдать осторожность при прохождении района и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности.

Ормузский пролив
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