В Литве назвали невозможным транзит белорусских удобрений через страны ЕС в США

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Участвовать в соглашении, которое обсуждается с США в отношении поставок белорусских удобрений, не может ни одна страна ЕС, включая Литву, считает литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис.

"То, что происходит между США и Белоруссией, - это двусторонние отношения, отношения между этими государствами. Снятие санкций США напрямую не связано с действиями Европейского союза, с его санкционной политикой. Поэтому, узнав об этом заявлении из публичной сферы, мы рассматриваем его как вопрос двусторонних отношений, который нас напрямую не касается", - заявил Будрис в интервью порталу литовского национального телевидения и радио LRT.

Он отметил, что проинформировал американских чиновников о том, что действующий режим санкций запрещает странам Евросоюза не только импорт белорусских удобрений, но и предоставление условий для транзита через территории своих стран. "Неважно, кому принадлежат калийные удобрения, неважно, какие компании их поставляют, неважно, в какой стране они зарегистрированы. Калийные удобрения, добываемые в Белоруссии, не могут попасть на территорию ЕС", - подчеркнул глава МИД Литвы.

"Нет оснований говорить о возможности пересмотра санкций. Сегодня я не вижу повода для дискуссий по этому поводу", - добавил глава литовской дипломатии.

По его утверждению, "все попытки смягчить отношения с Белоруссией со стороны США привели к усилению агрессивного поведения Минска на границе со странами НАТО".

В свою очередь, премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил порталу LRT, что Литва пока не получала запроса от США на разрешение транзита через территорию страны. "Литва пока не была проинформирована о подобных соглашениях, если таковые вообще существуют", - подчеркнул он.

Ранее главный советник литовского президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис также сообщил, что Вашингтон пока не обсуждал с Вильнюсом какие-либо соглашения о возобновлении транзита белорусских калийных удобрений через порт Клайпеды.

Санкции ЕС в отношении белорусских удобрений действуют до февраля следующего года.

Президент США в понедельник заявил, что Вашингтон намеревается заключить масштабное соглашение о приобретении у Белоруссии хлористого калия.

В середине сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возобновлении поставок белорусских калийных удобрений в США после снятия санкций. "Сейчас грузим калий - продаем Соединенным Штатам Америки. (...) Мы сразу не можем (поставить большие объемы - ИФ). Вот у нас высвободилось. Мы же законтрактовали их на этот год, на следующий год рассмотрим", - отмечал он.

В марте США исключили "Беларуськалий" и его трейдера - "Белорусскую калийную компанию" (БКК) - из SDN List, куда компании были добавлены в августе 2021 года.

С 1 февраля 2022 года правительство Литвы расторгло договор с "Беларуськалием" на транзит хлоркалия через порт Клайпеды, через который традиционно переваливался практически весь годовой объем экспорта белорусского хлоркалия - 10-11 млн тонн. Вследствие этого Белоруссия начала экспортные поставки хлоркалия через порты России, также ведется поставка минудобрений в Китай по железной дороге.

"Беларуськалий" является крупнейшим производителем хлоркалия в Белоруссии. До введения западных санкций предприятие экспортировало 10-11 млн тонн хлоркалия в год через БКК в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышала 20%. В настоящее время основное производство "Беларуськалия" функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей (Минская область) и включает в себя четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения.