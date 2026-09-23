Пентагон сообщил о 19 погибших военных США в ходе конфликта с Ираном

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Количество погибших американских военнослужащих в ходе конфликта с Ираном увеличилось до 19 человек, следует из обновленных данных Пентагона.

По состоянию на вторник в базе данных указано 14 случаев гибели людей во время военных действий в ходе операции "Эпическая ярость". Еще четыре случая, отраженные в отдельной категории под названием "Зарубежные операции", относятся к июльскому периоду перемирия между Вашингтоном и Тегераном, которое позже было нарушено, что привело к возобновлению боевых действий. Последний погибший был также включен в список "Зарубежные операции".

Как заявил газете The Washington Post на условиях анонимности представитель министерства войны США, у женщины-офицера сухопутных войск возникли проблемы со здоровьем, приведшие к летальному исходу во время полета на Ближний Восток.

В минувшую пятницу газета написала, что во время конфликта с Ираном на Ближнем Востоке погибло больше американских военнослужащих, чем Пентагон сообщил публично. По словам официальных лиц, до пяти случаев гибели военнослужащих не были отражены в общедоступной базе данных министерства войны. По состоянию на вторник это несоответствие так и не было устранено.

Пять американских чиновников, с которыми издание общалось на прошлой неделе, рассказали, что по меньшей мере 22 военнослужащих погибли на Ближнем Востоке с тех пор, как 28 февраля администрация президента Дональда Трампа начала войну в Иране. Шестой чиновник назвал цифру 23. После публикации статьи в газете министр обороны США Пит Хегсет заявил, что информация не соответствует действительности.

В базе данных Пентагона также указывается, что в ходе конфликта с Ираном более 820 американцев получили ранения различной степени тяжести.