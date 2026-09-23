Парламент Италии принял закон, вновь разрешающий ядерную энергетику

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Сената парламента Италии приняли закон, позволяющий стране снова развивать ядерную энергетику, спустя почти 40 лет после отказа от ее использования, сообщает Bloomberg.

81 депутат проголосовал "за", 51 - "против". Еще семеро воздержались.

Телеканал ABC уточняет, что данный закон не разрешает строительство каких-либо реакторов, а лишь создает "правовую основу для будущих проектов".

Bloomberg отмечает, что для возобновления производства атомной энергии в стране потребуется время, и когда Италия сможет приступить к строительству и использованию объектов ядерной энергетики, остается не известным.

Закон принят в соответствии с политикой премьер-министра Джорджи Мелони, цель которой - защитить экономику страны от роста цен на энергоносители, а также снизить зависимость Италии от иностранных поставщиков энергоресурсов.

В то же время оппозиционные партии уже выразили несогласие с планами правительства и заявили о готовности оспорить будущие проекты, как только будут предложены конкретные площадки для строительства реакторов и хранилищ радиоактивных отходов.

В 1987 в Италии в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года прошел референдум о целесообразности атомной энергетики. Большинство граждан страны высказалось за отказ от ее использования. Последние атомные электростанции в Италии закрылись в 1990 году.