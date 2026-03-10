Мерц выразил сожаление о решении Германии отказаться от атомной энергетики

Канцлер Германии Фридрих Мерц Фото: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что считает поспешным отказ ФРГ от атомной энергетики, однако это решение пересмотру не подлежит, сообщает во вторник немецкий портал NiUS.

"Это решение необратимо. Я жалею о нем", - цитирует портал слова Мерца.

По словам Мерца, он лично разделяет мнение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о важной роли ядерной энергетики. Однако, уточнил канцлер, для ФРГ это не имеет принципиального значения, поскольку ранее правительство приняло решение отказаться от АЭС.

Ранее во вторник на конференции в Париже, посвященной будущему энергетики, фон дер Ляйен заявила, что отход Европы от атомной энергетики был "стратегической ошибкой". NiUS со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщает, что представителей Германии на этой встрече не ожидают.