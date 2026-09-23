Совет мира объявил о выделении на работы о восстановлению Газы $2,45 млрд на полгода

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Совет мира по Газе под председательством президента США Дональда Трампа объявил о плане восстановления сектора Газы на сумму $2,45 млрд, сообщает Bloomberg.

Эти средства - лишь часть от $71 млрд долларов, необходимых, по утверждению совета, для восстановления сектора, - пойдут на реализацию 66 проектов в ближайшие полгода. В частности, речь идет о строительстве временного жилья, расчистке завалов и восстановлении инфраструктуры.

Генеральный директор Совета мира Николай Младенов выразил надежду на то, что разработанные планы дадут свои плоды. "Мы хотим убедиться, что они сработают", - заявил он, отметив, что окончательная реализация этих планов не связана с каким-либо графиком.

Совет мира был создан в октябре 2025 года, когда Израиль и палестинская группировка ХАМАС при посредничестве США договорились о перемирии. Несмотря на режим прекращения огня, Израиль и ХАМАС продолжают регулярно обмениваться ударами.