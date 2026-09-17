Совет мира по Газе усомнился, что устранение лидеров ХАМАСа решит проблему

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Совет мира по Газе не считает, что устранение Израилем отдельных членов ХАМАСа приведет к нейтрализации угроз от этого радикального движения, заявил изданию The Jersualem Post источник в совете.

"Совет мира хочет полного роспуска и устранения ХАМАСа", - сказал он, отметив, что Израиль убивает отдельных участников ХАМАСа, а не само движение.

Хотя израильские операции против командиров можно счесть успешными и обоснованными, ХАМАС все равно сохраняет свою вооруженную силу и политические структуры в секторе Газа, считает собеседник издания.

Президент США Дональд Трамп 30 июля объявил план Совета мира по демилитаризации сектора Газа; кроме разоружения ХАМАСа и других вооруженных групп, он предусматривает прекращение боевых действий всеми сторонами. Предполагается, что механизм реализации соглашения подготовят в течение 14 дней - "периода тишины"; за выполнением договоренностей должны следить международные наблюдатели, и они должны быть связаны с передачей полномочий в управлении и обеспечении безопасности в Газе новым структурам. В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что условия плана противоречат интересам страны в регионе. Нетаньяху требовал полного разоружения ХАМАСа до того, как Израиль выведет военных.

В требуемые 14 дней без боевых действий предлагалось делать исключения для "непосредственных угроз".

JP отмечает, что поначалу Израиль, по-видимому, соблюдал это условие без публичного признания. Но за последние недели он возобновил практику устранения и задержания командиров ХАМАСа; израильские службы безопасности считают, что ХАМАС использует "период тишины" для восстановления позиций, а не для подготовки к сдаче оружия.

В Совете мира с таким подходом не согласны. "Если ХАМАС начнет разоружаться быстрыми темпами, даст координаты всех туннелей, то отлично. Если не разоружится, тогда Армия обороны Израиля получит международную поддержку, чтобы добиться этого силой", - заявил источник изданию.

В августе лидеры ХАМАСа на встрече с представителем президента США Джаредом Кушнером в Египте подтвердили приверженность предложенному в июле Советом мира плану по Газе. Они заявили, что начнут выполнять требования плана только в том случае, если Нетаньяху публично объявит о готовности соблюдать изложенные в нем условия. Кушнер тогда также встретился с Нетаньяху. Позднее The Times of Israel со ссылкой на источники сообщила, что Нетаньяху на встрече настаивал на праве продолжить нанесение ударов по позициям ХАМАСа в Газе.